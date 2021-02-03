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9:20, 2 февраля 2021 года Точно в яблочко Сегодня в Орле стартует квалификационный раунд Чемпионата России по стрельбе из лука для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.





Соревноваться в меткости будут три дня. Следующим этапом после квалификации станет раунд плей-офф. Турнир для людей на колясках – это только одно из серии соревнований, которые в эти дни проходят в Орле. Свои награды уже разыграли участники Чемпионата, Первенства и Кубка России, а также национального турнира по альтернативной стрельбе.





Анастасия Дорохова



