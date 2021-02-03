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8:42, 3 февраля 2021 года Орловским студентам предлагают найти работу по специальности Для это стоит заглянуть на сайт Профстажировки.рф.





Проект уже стартовал. Работодатель оставляет кейсы с заданиями. Соискатель - выполняет их. Два раза в год подводятся итоги конкурса. Победители получают приглашения на практики и стажировки.



Первый этап - выбор бизнес-задач и подача заявок продлятся до 30 апреля. На онлайн-платформе доступно более почти 5 тысячи заданий.





Мария Семак



