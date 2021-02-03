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8:04, 3 февраля 2021 года Семь орловских организаций готовы в феврале принять сотрудников на оплачиваемые общественные работы Все подробности о вакансиях - на сайте управления труда и занятости.





Платить зарплату готовы уборщикам, подсобным рабочим, упаковщикам, сортировщикам. Есть места для почтальонов и тех, кто готов попробовать свои силы в колл-центре. Всего в списке - 50 вакансий. И это не только возможность получить временный заработок, но и шанс остаться в штате.





Мария Семак



