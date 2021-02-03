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7:34, 3 февраля 2021 года

В 2020 году МФЦ Орловской области перевыполнил план

В 2020 году в Орловской области функционировали 25 отделов МФЦ. Общее количество окон обслуживания – 289.


Доля охвата населения предоставлением государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» составляет 99,86 %, при плане – 90%.

При этом МФЦ Орловской области входит в число МФЦ страны, которые в период неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки работали без закрытия.

В 2020 году в отделах МФЦ области оказано 243 896 государственных и муниципальных услуг.

Из общего количества предоставленных в 2020 году через отделы МФЦ государственных и муниципальных услуг 239 297 являются федеральными услугами, 2 430 – региональными, 2 169 – муниципальными.

Кроме того, через все обособленные подразделения МФЦ Орловской области в 2020 году было принято 58 797 заявлений по управлению учетной записью на Едином портале государственных услуг, сообщает информационный портал Орловской области.


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