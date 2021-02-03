Главная » Новости



6:36, 3 февраля 2021 года В Орле оперативно довели до суда два уголовных дела Первое из них касалось факта уклонения от прохождения воинской службы, второе – мелкого взяточничества и превышения должностных полномочий.





Перед судом предстанет 21-летний орловец. Ему вменяется неявка в военный комиссариат по повесткам, при этом у парня отсутствовали на то уважительные причины и отсрочка. Так продолжалось с ноября прошлого года – сообщает сайт областного СК.



Во втором случае под суд пойдет бывший фельдшер филиала «Медицинская часть № 2» ФКУЗ «МСЧ № 57 ФСИН России». Мужчину подозревают в случае мелкого взяточничества и превышения должностных полномочий. По версии правоохранителей, в ноябре прошлого года он получил от осужденного 3,5 тысячи рублей. В обмен на деньги, медик передал ему «запрещенку» – отмечено в сообщении регионального СК.



Отмечается, что материалы по этим двум делам вместе с утвержденными обвинениями переданы в суды.





Артём Ежаков



