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0:38, 3 февраля 2021 года

В Орловской области вырос объем ипотечного кредитования

В прошлом году увеличилось и количество заемщиков, и общая сумма выданных средств.

В минувшем году жители региона оформили порядка 9 000 ипотечных кредитов. По сравнению с позапрошлым годом, количество займов выросло на 31%. Увеличилась и общая сумма по ним – орловцам предоставили более 18 миллиардов рублей на улучшение жилищных условий. Это на 48,7% больше, чем в 2019 году. Возросшую популярность ипотечного кредитования объясняют уменьшенной процентной ставкой – её средний показатель в конце декабря составлял 6,87% против 9,03% ранее.

По договорам орловцы задолжали 36,4 миллиарда рублей, при этом просроченная задолженность составляет всего полпроцента.
Средний срок ипотечного кредитования в регионе установился на отметке в 18 лет – сообщает пресс-служба областного отделения Центробанка.


Артём Ежаков
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