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5:39, 3 февраля 2021 года В этом году в Мценском районе появятся еще три «Точки роста» Центры образования формируются в школах области в рамках одноименного национального проекта.





В прошлом году две «Точки роста» в Мценском районе открылись в Спасско-Лутовиновской средней общеобразовательной школе имени Тургенева и Тельченской средней общеобразовательной школе. В этом году список пополнится еще на три Центра. Они появятся в Алябьевской средней общеобразовательной школе, Жилинской средней общеобразовательной школе и в Протасовской средней общеобразовательной школе имени Новикова.



Занятия в этих центрах позволяют школьникам получать дополнительное образование в технологической и гуманитарной сфере. Например, дети учатся по таким направлениям, как информатика, ОБЖ, технология, Lego-конструирование, 3D-моделирование, управление квадрокоптерами, виртуальная реальность, шахматы и фотография – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



