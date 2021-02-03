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5:39, 3 февраля 2021 года

В этом году в Мценском районе появятся еще три «Точки роста»

Центры образования формируются в школах области в рамках одноименного национального проекта.


В прошлом году две «Точки роста» в Мценском районе открылись в Спасско-Лутовиновской средней общеобразовательной школе имени Тургенева и Тельченской средней общеобразовательной школе. В этом году список пополнится еще на три Центра. Они появятся в Алябьевской средней общеобразовательной школе, Жилинской средней общеобразовательной школе и в Протасовской средней общеобразовательной школе имени Новикова.

Занятия в этих центрах позволяют школьникам получать дополнительное образование в технологической и гуманитарной сфере. Например, дети учатся по таким направлениям, как информатика, ОБЖ, технология, Lego-конструирование, 3D-моделирование, управление квадрокоптерами, виртуальная реальность, шахматы и фотография – сообщает сайт областного правительства.


Артём Ежаков
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