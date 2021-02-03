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10:16, 3 февраля 2021 года

В Орле открылась отремонтированная школа для детей с ОВЗ

Об этом заявила глава регионального департамента образования Татьяна Крымова.


Здание Орловской общеобразовательной школы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) открылось после капитального ремонта 1 февраля. Ребята уже приступили к занятиям в обновленных помещениях – в 10 классах-комплектах учатся 150 школьников, 127 из них имеют инвалидность, 66 – осваивают предметы по индивидуальному плану.

В рамках реставрации здания полностью заменили инженерные коммуникации, например: горячее водоснабжение теперь есть во всех классах. В школе выполнены работы по гидроизоляции, утеплению помещений, оштукатуриванию фундамента и фасада. Внутри полностью обновлены полы, напольные покрытия, двери. Для отдыха ребят во дворе построена беседка и игровая площадка с безопасным покрытием.

Для комфортного пребывания в школе детей с ОВЗ установлен лифт на второй этаж и подъемник на улице. В целях безопасности внутреннюю и внешнюю территорию покрывают камеры видеонаблюдения, против возгораний смонтирована автоматическая пожарная сигнализация.

Как сообщает сайт областного правительства, работы обошлись бюджету в 24 миллиона рублей. По плану, здание должно было открыть двери после ремонта в минувшем декабре, но, руководствуясь качеством, спецификой работ и социальной значимостью проекта, сдача школы в эксплуатацию была отложена.

Всего на территории области инклюзивное обучение осуществляется в 534 образовательных учреждениях Орловщины, в них занимаются 11 750 детей с инвалидностью и ОВЗ. В позапрошлом году таких организаций было 464, в них получали образование 12 145 школьников – говорится в публикации регионального информационного портала.

Фото пресс-службы правительства Орловской области








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Артём Ежаков
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