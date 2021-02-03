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10:33, 3 февраля 2021 года В Орле произошел пожар с погибшим и пострадавшими ЧП случилось накануне поздно вечером.





Огнеборцам сообщили о возгорании в тепловом коллекторе на улице Черкасской в 23:00. В очаге пожара выгорел мусор. В огне погиб 61-летний мужчина и пострадали двое: 50-летний и 42-летний мужчины. Выживших доставили в ООКБ. Причины возгорания и степень ущерба выясняют специалисты.



По факту пожара региональный СУ СК инициировал доследственную проверку. По её итогам будет принято процессуальное решение - сообщает сайт следственного комитета.



За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали одиннадцать раз, из них – четыре выезда на ликвидацию пожаров и семь – на различные происшествия, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.





Артём Ежаков



