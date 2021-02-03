Орловский бумажный комбинат задолжал рабочим свыше полумиллиона рублей

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10:50, 3 февраля 2021 года
Орловский бумажный комбинат задолжал рабочим свыше полумиллиона рублейЗа зарплатой пришлось идти в прокуратуру.
Проверка нарушения законодательства об оплате труда была проведена Железнодорожной районной прокуратурой. Было установлено, что 43 сотрудникам ООО «Орловский бумажный комбинат» просрочили выплату заработной платы на общую сумму в более чем 615 тысяч рублей.
Руководитель предприятия получил от ведомства предписание с целью устранить нарушение, и сейчас рабочим выплатили долги в полном объеме – сообщает сайт областной прокуратуры.
Артём Ежаков