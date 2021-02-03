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10:48, 3 февраля 2021 года В селе Бараново Ливенского района открылась врачебная амбулатория На строительство, которое велось в рамках проекта «Здравоохранение», потратили более 15 миллионов рублей.





В новом медучреждении работают семь человек. Специалисты готовы оказывать неотложную медицинскую помощь, проводить профилактические осмотры и вакцинацию населения. Появился в амбулатории и свой стоматологический кабинет. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «По сути это аналог районной больницы на конкретной территории на тысячу человек. Абсолютно позитивный пример, который мы будем распространять на крупные населенные пункты. Приятно, что молодые ребята по программам «Земский фельдшер» и «Земский доктор» приехали работать».





Юлия Сабельникова



