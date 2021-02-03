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11:00, 3 февраля 2021 года

В селе Росстани Ливенского района открыли детский сад

Реконструкция здания длилась 4 года.


После капитального ремонта детсад распахнул свои двери для 20 малышей. Всего же дошкольное учреждение рассчитано на 90 детей. В реконструкцию вложили порядка 30 миллионов рублей. 
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Это современно здание, современное оборудование, что позволяет не вести разговоры о том, куда деть детей в сельской местности, чтобы не вести их в ближайшую городскую территорию. Это пример комплексного подхода, когда появляется ФАП, детский сад, объекты инвестиционной инфраструктуры».



Юлия Сабельникова
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