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11:00, 3 февраля 2021 года В селе Росстани Ливенского района открыли детский сад Реконструкция здания длилась 4 года.





После капитального ремонта детсад распахнул свои двери для 20 малышей. Всего же дошкольное учреждение рассчитано на 90 детей. В реконструкцию вложили порядка 30 миллионов рублей. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Это современно здание, современное оборудование, что позволяет не вести разговоры о том, куда деть детей в сельской местности, чтобы не вести их в ближайшую городскую территорию. Это пример комплексного подхода, когда появляется ФАП, детский сад, объекты инвестиционной инфраструктуры».





Юлия Сабельникова



