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11:30, 3 февраля 2021 года В Орловской области 158 новых случаев коронавируса, 4 - летальные В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 3 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 158 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось – 27 204.



В данный момент на Орловщине лечатся – 2 848. Накануне выписано 173 жителя региона, с начала пандемии – 23 996. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 4 – летальный исход был зафиксирован 360 раз.



Суточная заболеваемость в России – 16 474, всего – 3 901 204. Накануне выздоровело – 24 822, всего – 3 365 367. На лечении – 461 153. Количество смертей за сутки – 526, за все время разгула коронавируса – 74 684.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



