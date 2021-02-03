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11:50, 3 февраля 2021 года Суточная заболеваемость коронавирусом в Орловской области Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 3 февраля.





Суточный прирост в Орловской области:

Орел – 66; Глазуновский район – 23; Орловский и Ливны – по 8; Малоархангельский, Покровский, Верховский и Новодеревеньковский – по 5; Болховский, Свердловский и Должанский – по 4; Кромской, Ливенский и Мценский – по 3; Знаменский, Хотынецкий, Урицкий и Краснозоренский – по 2; Шаблыкинский, Колпнянский, Залегощенский и Краснозоренский – по 1.



Со старта распространения коронавируса:

Орел – 13 936; Орловский район – 3 452; Болховский – 542; Знаменский – 156; Хотынецкий – 485; Урицкий – 580; Шаблыкинский – 194; Сосковский – 175; Кромской – 325; Дмитровский – 641; Свердловский – 409; Троснянский – 280; Глазуновский – 197; Малоархангельский – 391; Покровский – 489; Колпнянский – 264; Должанский – 227; Ливенский – 550. Ливны – 1 072; Верховский – 294; Залегощенский – 379; Краснозоренский – 191; Новодеревеньковский – 396; Новосильский – 136; Корсаковский – 63; Мценск и Мценский район – 1 380.



Всего в регионе с начала пандемии заразилось – 27 204, за сутки – 158, выписано – 173. Выздоровело за все время – 23 996, на лечении – 2 848. От осложнений на фоне новой болезни в области скончались 360 человек – накануне умерли 4 жителя региона – сообщает информационный отдел регионального оперативного штаба по коронавирусу.



Инфографика оперативного штаба











Артём Ежаков



