Амчанин подозревается в хранении килограмма растительного наркотика

Возбуждено уголовное дело по статье 228 части 2 УК РФ.

Информация о возможном наркопреступлении была передана полицейским заранее. Проверив сведения, силовики обнаружили в надворной постройке у 36-летнего амчанина полуторалитровую банку и полимерную емкость с измельченным и высушенным растением. Экспертиза показала, что изъятое является наркотиком общей массой в 1 килограмм 92 грамма.



Полицейским мужчина рассказал, что некоторые время назад нашел дикорастущее растение, сорвал его и приготовил для собственного потребления.



Амчанина заключили под стражу. Ему грозит от 3 до 10 лет заключения – сообщает сайт областного УМВД.

Фото пресс-службы регионального УМВД