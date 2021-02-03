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12:47, 3 февраля 2021 года

Амчанин подозревается в хранении килограмма растительного наркотика

Возбуждено уголовное дело по статье 228 части 2 УК РФ.


Информация о возможном наркопреступлении была передана полицейским заранее. Проверив сведения, силовики обнаружили в надворной постройке у 36-летнего амчанина полуторалитровую банку и полимерную емкость с измельченным и высушенным растением. Экспертиза показала, что изъятое является наркотиком общей массой в 1 килограмм 92 грамма.
 
Полицейским мужчина рассказал, что некоторые время назад нашел дикорастущее растение, сорвал его и приготовил для собственного потребления.
Амчанина заключили под стражу. Ему грозит от 3 до 10 лет заключения – сообщает сайт областного УМВД.
 
Фото пресс-службы регионального УМВД



Артём Ежаков
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