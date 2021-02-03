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13:11, 3 февраля 2021 года

Особенности назначения и выплат пособий в 2021 году

С 1 января 2021 года в России действует новый порядок «прямых выплат» пособий по социальному страхованию. При этом ранее на Правительство РФ была возложена обязанность утвердить особенности финансового обеспечения, назначения и выплаты пособий территориальными органами ФСС России на период с 1 января по 31 декабря 2021 года. Соответствующий нормативный акт был принят кабинетом министров 30 декабря 2020 года и вступил в силу с 1 января (Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2020 г. № 2375).

Эксперт кафедры Гражданско-правовых дисциплин и социального обеспечения Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Алексей Исаев обращает внимание, что новые особенности содержат отдельные положения:

- об особенностях назначения и выплаты страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат;
- об особенностях назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, а также оплаты отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно;
- об особенностях возмещения расходов страхователей на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников.



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