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13:56, 3 февраля 2021 года

В Ливенском районе начался ремонт моста через реку Сосна

Работами занимается ООО «Ремспецмост». Они заканчивали реконструкцию моста Дружбы в Орле, и они же в понедельник приступили к реставрации Красного моста.


Текущий проект в Ливенском районе оценен в более чем 280,7 миллиона рублей. По контракту, подрядчик должен завершить эти работы в ноябре 2022 года, также как и сдать отремонтированный Красный мост.
 
Реставрация переправы через реку Сосна на автодороге межмуниципального значения Вахново-Важжово предполагает участие от 30 до 40 рабочих, занимающихся реконструкцией в две смены. Сейчас на объекте задействовано 10 человек. К проекту приступили ещё в прошлом месяце, а 2 февраля объект посетил губернатор Андрей Клычков.
«Учитывая большую социальную значимость моста, соединяющего районы, строители обещают сдать объект раньше срока», – цитирует главу региона пресс-служба областного правительства.
Фото Сергея Мокроусова



Артём Ежаков
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