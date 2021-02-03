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14:56, 3 февраля 2021 года В Орле продолжается установка и перенастройка светофоров Завершить работы планируют к концу текущей недели.





Накануне мэрией Орла был анонсирован предстоящий монтаж двух светофоров на пересечениях Речного переулка с улицами 4-я Курская и Фомина. Учитывая, что рядом находится школа № 27, для дополнительной безопасности горожан эти объекты оборудуют пешеходной кнопкой.



Параллельно ведется перенастройка некоторых городских светофоров. На 15 секунд продлен разрешающий сигнал при левом повороте с улицы 5-го Августа на 3-ю Курскую. Задержка на 10 секунд появится при повороте налево с улицы Герцена на улицу Максима Горького.



Фазы светофоров уже отрегулированы на пересечениях улиц Степана Разина и Московской, Революции и Московской, 5 Августа и 3-й Курской.

Сегодня работы по перенастройке ведутся на пересечениях улиц Покровской и Московской, Комсомольской и Розы Люксембург, 1-й Курской и 5 Августа – сообщает сайт мэрии Орла.





Артём Ежаков



