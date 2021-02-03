среда 3.02.2021 18:28:49 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:04, 3 февраля 2021 года

Орловские волонтеры помогут пенсионерам записаться на прививку

Добровольцы помогают людям старшего возраста с покупкой продуктов и лекарств. Волонтеры-медики работают в поликлиниках и больницах. Теперь их сфера деятельности расширилась.


В Орловской области продолжается вакцинация. Записаться на прививку можно несколькими способами: по номеру 122, на портале Госуслуг и через электронную регистратуру. Тем, кто не дружит с интернетом, на помощь придут волонтеры.

Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ (фракция «Единая Россия»): «В Мценске волонтеры помогают гражданам, которые не могут через госуслуги зарегистрироваться, мы ведем реестр. Прошло совещание с главврачами города Орла и Орловской области, где мы сориентировали их в том, что можно привлечь волонтеров, для того чтобы они оказали помощь тем людям, которые не зарегистрированы пока на Госуслугах».

Связаться с добровольцами в Орле можно по телефону волонтерского центра: + 7 (4862) 55-48-22.


Юлия Опанасюк
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.