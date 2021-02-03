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15:04, 3 февраля 2021 года Орловские волонтеры помогут пенсионерам записаться на прививку Добровольцы помогают людям старшего возраста с покупкой продуктов и лекарств. Волонтеры-медики работают в поликлиниках и больницах. Теперь их сфера деятельности расширилась.





В Орловской области продолжается вакцинация. Записаться на прививку можно несколькими способами: по номеру 122, на портале Госуслуг и через электронную регистратуру. Тем, кто не дружит с интернетом, на помощь придут волонтеры.



Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ (фракция «Единая Россия»): «В Мценске волонтеры помогают гражданам, которые не могут через госуслуги зарегистрироваться, мы ведем реестр. Прошло совещание с главврачами города Орла и Орловской области, где мы сориентировали их в том, что можно привлечь волонтеров, для того чтобы они оказали помощь тем людям, которые не зарегистрированы пока на Госуслугах».

Связаться с добровольцами в Орле можно по телефону волонтерского центра: + 7 (4862) 55-48-22.





Юлия Опанасюк



