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15:05, 3 февраля 2021 года

Филиал Орловского реставрационно-строительного техникума может не досчитаться студентов

Педколлектив учебного заведения обратился за помощью к депутату Госдумы Ольге Пилипенко.


Сосковский филиал Орловского реставрационно-строительного техникума - одно из старейших образовательных учреждений области. За 58-летнюю историю он дал путевку в профессиональную жизнь не одной тысячи мальчишек и девчонок. Однако на будущий учебный год альма-матер не получил так называемых контрольных цифр приема для абитуриентов.

Ольга Саушкина, воспитатель Орловского реставрационно-строительного техникума Сосковского филиала: «В соответствии с этим мы не имеем права набирать контингент обучающихся на следующий учебный год, что повлечет за собой сокращение количества обучающихся, а затем, возможно, и сокращение количества работников и закрытие нашего образовательного учреждения».

Разобраться в ситуации и не дать возможности закрыться образовательному учреждению - с такой просьбой педагогический состав обратился к депутату Госдумы Ольге Пилипенко.

Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ (фракция «Единая Россия»): «На этот техникум сегодня возлагается важная социальная роль, потому что там обучаются около 20 человек из категории детей-инвалидов и почти 50 человек из категории детей-сирот. Там учатся ребята не только из Сосково, но и из ближайших районов. В техникуме есть и общежитие, и спортивный зал, и пищеблок. Поэтому, конечно, моя задача поддержать выделение контрольных цифр приема для возможности создать условия для продолжения обучения нашим школьникам».

Представители партии «Единая Россия» продолжают реализовывать проект «Помоги учиться дома». Благотворительная акция стартовала в мае прошлого года в связи с переходом учебных заведений на удалённый формат работы в период пандемии коронавируса. Ноутбуки и планшеты уже получили два десятка детей из многодетных и малообеспеченных семей. На днях ещё трём орловским семьям передали необходимые гаджеты для дистанционной учёбы и работы в интернете.


Юлия Опанасюк
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