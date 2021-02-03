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15:45, 3 февраля 2021 года

ЕГЭ-2021 будут сдавать почти 3,5 тысячи орловцев

Прием заявлений на участие в этом испытании завершен.


Общее число зарегистрированных для сдачи Единого государственного экзамена в Орловской области – 3 480 человек, 3 129 из них – одиннадцатиклассники, 127 – студенты среднего профессионального образования и 215 выпускников прошлых лет.

96% экзаменующихся будут сдавать русский язык – это 3 347 орловцев. Самый популярный предмет по выбору – обществознание. Свои силы в нем попробуют 53%, или 1 844 человека. Профильную математику выбрали больше половины претендентов, следом идет биология – 22,8% (или 793 орловца). Затем физика – 19,7% (685). Далее история – 19,5% (678). Другие предметы: 15,4 % (535) – химия, 12,1 % (421) – информатика и ИКТ, 9,2% (320) – литература, 1,4 % (48) – география.

Что касается иностранных языков, то на английский записалось 11,1% желающих (386). Немецкий будут сдавать 13 человек, французский – 4, китайский – 1. Все это меньше процента от общего числа заявок.

Так как срок подачи заявлений вышел 1 февраля, то теперь подать согласие на участие в ЕГЭ, изменить или дополнить перечень выбранных учебных предметов можно исключительно при наличии уважительных причин, подтвержденных документально. В этом случае заявление подается в региональную государственную экзаменационную комиссию – сообщает сайт областного правительства.

Напомним, что нынешние одиннадцатиклассники, не планирующие поступать в высшие учебные заведения, получат аттестат после сдачи двух обязательных предметов в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ): русского языка и математики.

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