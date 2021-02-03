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16:06, 3 февраля 2021 года Орловцу грозит до 10 лет тюрьмы за поножовщину 54-летнего мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.





Уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ было возбуждено по факту госпитализации 41-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением.



Проведя следственные и розыскные действия, полицейские установили подозреваемого. Им оказался 54-летний собутыльник пострадавшего. По предварительным данным, двое мужчин распивали алкоголь в общей компании и поссорились. Конфликт перерос в поножовщину.



Фигуранта уже допросили и заключили под стражу, расследование продолжается – сообщает сайт областного УМВД.





Артём Ежаков



