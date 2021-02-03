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15:30, 3 февраля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Плюс 158 выявленных случаев - в общеобластную статистику. Сейчас от коронавируса лечатся 2848 орловцев.



- 15 млн. рублей - на модульную амбулаторию. Жители села Бараново получили больницу в миниатюре, где есть даже стоматолог.



- Спектакли, основанные на реальных историях из обычной жизни необычных людей. Мы побывали в инклюзивном центре.



- Километры - не в счет. «Социальный десант» доедет к тем орловцам, кто остался без помощи.



- Плюс-минус 15 секунд. В Орле проводят корректировку работы светофоров вокруг Красного моста.



- Сегодня болховчане и сотни людей по всей стране вспоминают отца Василия Ермакова.



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