Юрий Парахин рассказал о работах на Красном мосту

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16:28, 3 февраля 2021 года
Юрий Парахин рассказал о работах на Красном мостуМэр Орла опубликовал фотоотчет в своих социальных сетях.
За три дня ООО «Ремспецмост» снял перила с части моста со стороны памятника Ивану Грозному, начал демонтировать гранитные бордюры и асфальтовое покрытие. К концу неделю для пешеходов соорудят крытый освещенный тоннель. Временный мост через Оку начнут возводить, когда обеспечат безопасность прохожих на Красном – отмечено в публикациях мэра.
Ежедневно объект ремонтируют 12 единиц техники и порядка 40 рабочих. По словам Парахина, этого хватает, но если возникнет необходимость – производственные мощности нарастят.
Дополнительно, градоначальник рассказал о регулировке и установке светофоров на объездных путях. Ознакомиться с предпринимаемыми мерами можно здесь.
Юрий Парахин, мэр города Орла: «Уважаемые жители! Благодарен вам за терпение! Понимаю, что привыкнуть к новой транспортной схеме непросто. Но ваши конструктивные предложения позволяют дополнять её, совершенствовать, делать максимально комфортной и функциональной».
Фото с личной страницы Юрия Парахина «ВКонтакте»
Артём Ежаков