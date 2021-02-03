Главная » Новости



16:28, 3 февраля 2021 года Юрий Парахин рассказал о работах на Красном мосту Мэр Орла опубликовал фотоотчет в своих социальных сетях.





За три дня ООО «Ремспецмост» снял перила с части моста со стороны памятника Ивану Грозному, начал демонтировать гранитные бордюры и асфальтовое покрытие. К концу неделю для пешеходов соорудят крытый освещенный тоннель. Временный мост через Оку начнут возводить, когда обеспечат безопасность прохожих на Красном – отмечено в публикациях мэра.



Ежедневно объект ремонтируют 12 единиц техники и порядка 40 рабочих. По словам Парахина, этого хватает, но если возникнет необходимость – производственные мощности нарастят.

Юрий Парахин, мэр города Орла: «Уважаемые жители! Благодарен вам за терпение! Понимаю, что привыкнуть к новой транспортной схеме непросто. Но ваши конструктивные предложения позволяют дополнять её, совершенствовать, делать максимально комфортной и функциональной». Дополнительно, градоначальник рассказал о регулировке и установке светофоров на объездных путях. Ознакомиться с предпринимаемыми мерами можно здесь.



Фото с личной страницы Юрия Парахина «ВКонтакте»





Читайте также: В Орле продолжается установка и перенастройка светофоров





Артём Ежаков



