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16:16, 3 февраля 2021 года В Орле юные живописцы приняли участие в мастер-классе известных художников Орел посетили Александр Волков и Алексей Буртасенков. Они не только привезли свои работы, но и поделились опытом со студентами Орловского художественного училища.





В Орел приехал выставочный проект московских живописцев Александра Волкова и Алексея Буртасенкова. Их произведения находятся в собраниях и галереях России, Америки, Франции, Китая, Финляндии. Алексей работает в жанрах исторической картины, пейзажа, натюрморта и портрета. Когда есть возможность, с удовольствием приезжает на открытие выставок. Алексей Волков известен тем, что принимал участие в росписи иконостаса в Храме Христа Спасителя в Москве, в настоящее время преподает в академии акварели Сергея Андрияки.



Художники не просто приняли участие в открытии выставки, но и провели мастер-класс для студентов. Кстати, принять сразу всех желающих поучаствовать в мастер-классе не смогли, пришлось назначать дополнительное время.



Вячеслав Лаврушин, директор выставочного центра: «Все педагоги, когда проводят свои выставки, проводят и мастер-классы. Если честно, мы думали, никто не придет, а придется в две смены проводить».

Еще на таких мастер-классах педагоги, как правило, присматривают одаренную молодежь.



Александр Волков, заслуженный художник России: «Мы показываем, что есть такое учебное заведение, и мы готовы талантливых принимать на бюджетное отделение».

Посмотреть на технику мастеров пришли не только студенты, подтянулись и орловские художники, которые тоже пишут акварелью.



Валерий Лукьянчиков, художник-акварелист: «Мне интересна, конечно, техника Андрияки, но это чуточку не мое. Нас учили по-другому, у нас Галактионов, у нас Силаев».

Возможно, истина и в сфере искусства рождается в споре, но для того чтобы поспорить, сначала нужно увидеть.





Эва Стасюлевич



