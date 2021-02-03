среда 3.02.2021 18:29:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

16:16, 3 февраля 2021 года

В Орле юные живописцы приняли участие в мастер-классе известных художников

Орел посетили Александр Волков и Алексей Буртасенков. Они не только привезли свои работы, но и поделились опытом со студентами Орловского художественного училища.


 В Орел приехал выставочный проект московских живописцев Александра Волкова и Алексея Буртасенкова. Их произведения находятся в собраниях и галереях России, Америки, Франции, Китая, Финляндии. Алексей работает в жанрах исторической картины, пейзажа, натюрморта и портрета. Когда есть возможность, с удовольствием приезжает на открытие выставок. Алексей Волков известен тем, что принимал участие в росписи иконостаса в Храме Христа Спасителя в Москве, в настоящее время преподает в академии акварели Сергея Андрияки.

Художники не просто приняли участие в открытии выставки, но и провели мастер-класс для студентов. Кстати, принять сразу всех желающих поучаствовать в мастер-классе не смогли, пришлось назначать дополнительное время.

Вячеслав Лаврушин, директор выставочного центра: «Все педагоги, когда проводят свои выставки, проводят и мастер-классы. Если честно, мы думали, никто не придет, а придется в две смены проводить».

Еще на таких мастер-классах педагоги, как правило, присматривают одаренную молодежь.

Александр Волков, заслуженный художник России: «Мы показываем, что есть такое учебное заведение, и мы готовы талантливых принимать на бюджетное отделение».

Посмотреть на технику мастеров пришли не только студенты, подтянулись и орловские художники, которые тоже пишут акварелью.

Валерий Лукьянчиков, художник-акварелист: «Мне интересна, конечно, техника Андрияки, но это чуточку не мое. Нас учили по-другому, у нас Галактионов, у нас Силаев».

Возможно, истина и в сфере искусства рождается в споре, но для того чтобы поспорить, сначала нужно увидеть.


Эва Стасюлевич
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.