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16:35, 3 февраля 2021 года Орловский инклюзивный центр «Равные» готовит новый спектакль Центр существует всего два года, но там поставили уже семь спектаклей, где волонтеры играют на одной сцене с особенными детьми и взрослыми. В рамках президентского гранта, сумма которого почти полтора миллиона рублей, планируют поставить спектакль «Одним росчерком судьбы...».





В орловский инклюзивный центр «Равные» особые дети приходят как во второй дом. Здесь их ждут, любят и понимают. Ребята с удовольствием занимаются в разных кружках. Воспитанники центра - особые, но не без таланта. Многие очень любят рисовать. Кстати, их работы украшают стены ГТРК «Орел».



Рассказать о детях и их родителях через реальные истории в спектакле «Одним росчерком судьбы…» планирует режиссер и руководитель центра Елена Воробьева.



Елена Воробьева, директор центра социальной поддержки людей с ОВЗ «Равные»: «Зритель сможет погрузить в истории этих ребят, их родителей, и дадим слово обществу, которое зачастую очень жестоко, но тоже имеет свое мнение. Возможно, будет какой-то социальный эффект и сможем воздействовать на наше общество, которое во многом стереотипно смотрит на особенных ребят».

Об одиночестве, трудностях, неприятии и отчуждении, а также о мечтах, желаниях и маленьких победах героев спектакля со сцены будут рассказывать актеры-волонтеры. Участие в постановке при желании примут и те, о ком пойдет рассказ. Это люди с ментальными нарушениями от 10 до 35 лет и их родители.



Елена Воробьева, директор центра социальной поддержки людей с ОВЗ «Равные»: «Будем привлекать и профессиональных режиссеров, хореографов, вокалистов, и самое важное - у нас откроется швейная мастерская, где будут работать особенные ребята и шить костюмы и декорации для этого спектакля».

Это будет уже восьмая инклюзивная постановка Елены Воробьёвой. Ее спектакль «Открытая дверь» вошел в тройку финалистов Всероссийского конкурса «Доброволец России-2018».



Проект «Одним росчерком судьбы…» должны реализовать до конца этого года. Постановку можно будет увидеть и вживую, и с помощью видеоверсии, которую распространят по разным учреждениям, чтобы максимально привлечь внимание общества к особым людям и их проблемам. К слову, только в Орловской области почти три тысячи детей- инвалидов.





Татьяна Тимохина



