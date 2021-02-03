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17:00, 3 февраля 2021 года Данил Бабкин уже получил ноутбук со специальной звуковой программой Незрячий мальчик стал героем традиционной орловской благотворительной акции «Свет Рождественской звезды» в этом году.





Приобретенная техника поможет Данилу, живущему с диагнозом «Ретинопатия 5-й степени», в учебе и социализации. Для покупки гаджета требовалось порядка 100 тысяч рублей, но неравнодушные граждане перечислили в полтора раза больше – удалось собрать свыше 150 тысяч рублей.



Оставшиеся деньги распределили между двумя семьями, где есть дети, имеющие проблемы со зрением. Им передали по 16 тысяч рублей – сообщает сайт мэрии Орла.



Фото пресс-службы мэрии Орла





Артём Ежаков



