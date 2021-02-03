среда 3.02.2021 18:29:37 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

17:00, 3 февраля 2021 года

Данил Бабкин уже получил ноутбук со специальной звуковой программой

Незрячий мальчик стал героем традиционной орловской благотворительной акции «Свет Рождественской звезды» в этом году.


Приобретенная техника поможет Данилу, живущему с диагнозом «Ретинопатия 5-й степени», в учебе и социализации. Для покупки гаджета требовалось порядка 100 тысяч рублей, но неравнодушные граждане перечислили в полтора раза больше – удалось собрать свыше 150 тысяч рублей.

Оставшиеся деньги распределили между двумя семьями, где есть дети, имеющие проблемы со зрением. Им передали по 16 тысяч рублей – сообщает сайт мэрии Орла.

Фото пресс-службы мэрии Орла


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.