Данил Бабкин уже получил ноутбук со специальной звуковой программой

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17:00, 3 февраля 2021 года
Данил Бабкин уже получил ноутбук со специальной звуковой программойНезрячий мальчик стал героем традиционной орловской благотворительной акции «Свет Рождественской звезды» в этом году.
Приобретенная техника поможет Данилу, живущему с диагнозом «Ретинопатия 5-й степени», в учебе и социализации. Для покупки гаджета требовалось порядка 100 тысяч рублей, но неравнодушные граждане перечислили в полтора раза больше – удалось собрать свыше 150 тысяч рублей.
Оставшиеся деньги распределили между двумя семьями, где есть дети, имеющие проблемы со зрением. Им передали по 16 тысяч рублей – сообщает сайт мэрии Орла.
Фото пресс-службы мэрии Орла
Артём Ежаков