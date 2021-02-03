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17:17, 3 февраля 2021 года

Завтра днем в Орловской области ожидается плюсовая температура

Прогнозируются осадки и оттепель.


Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС со ссылкой на Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки в регион придет потепление. С 21:00 3 февраля до 21:00 4 февраля на территории области ожидаются осадки. Ночью – умеренные, днем местами мокрый снег, дождь и туман. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью: от 0℃ до -5℃, днем: от 0℃ до +5℃.

Порывы ветра: от 7 до 12 м/с.


Артём Ежаков
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