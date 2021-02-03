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17:33, 3 февраля 2021 года

Стало известно, как выглядит ПЦР-лаборатория для диагностики болезней животных

Данная лаборатория появилась в Ливнх. На приобретение приборов выделено семь с половиной миллионов рублей из федерального бюджета.


35 единиц оборудования разместились в ливенской межрайонной ветеринарной лаборатории. Сотрудники учреждения приступили к монтажу и расстановке приборов. Параллельно проходит обучение специалистов. Метод ПЦР дает возможность существенно ускорить и облегчить диагностику. Раньше анализы подобного типа проводились только в Орле. Поэтому животноводам из Ливенского и соседних районов результатов исследований приходилось ждать.

Любовь Камардина, директор Ливенской межрайонной ветеринарной лаборатории: «На данном оборудовании можно исследовать такие заболевания, как африканская чума свиней, грипп птиц, классическая чума свиней, токсоплазмоз, ринотрахеит бруцеллез, хламидиоз. В принципе, очень огромное количество заболеваний, которые можно исследовать на нем». 

Проводить анализы методом ПЦР в Ливнах планируют начать со второго квартала этого года.

При содействии ТК «ПРИНТ-ТВ»


Надежда Невматулина
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