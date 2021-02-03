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17:33, 3 февраля 2021 года

Орловских любителей проверить лёд на прочность не пугают температурные качели

Несмотря на запрет, на лёд выходят и пешеходы, и лыжники, и рыбаки. Обстановку на водных объектах ежедневно мониторят инспекторы ГИМС. В очередной рейд с сотрудниками ведомства вышла съемочная группа ГТРК «Орел».


Спортсмены-любители и рыбаки давно облюбовали Оку: на лёд выходить не боятся. Инспекторы ГИМС регулярно проводят рейды, где и выявляют нарушителей.

Елена Переверзева, врио начальника отдела ГИМС ГУ МЧС России по Орловской области: «В настоящее время толщина льда на проточных водоемах, например, на реке Оке, 18-20 сантиметров, на непроточных достигает 30-ти. Но всегда стоит помнить, что при температурных качелях наблюдаются частые оттепели, а потом заморозки, структура льда становится неоднородной».

Лед теряет прочность, а снегопады только увеличивают риск происшествий: за белым покровом не разглядеть промоин и трещин. А относительно безопасная толщина льда - не менее 10 сантиметров.

Рыбаки в погоне за уловом редко надеются на авось и не берут с собой никаких средств спасения. Хотя, даже обычный нож или шило лишними не будут: во время возможного ЧП металлические предметы помогут зацепиться за лёд и спасти жизнь.

Вместе с инспекторами ГИМС вышли на патрулирование добровольцы студенческого спасательного отряда Орловского госуниверситета. Они раздают орловцам памятки о безопасном поведении на водных объектах.

Евгений Юрков, доброволец студенческого спасательного отряда: «Тренируемся, готовимся, участвуем во всероссийских конкурсах, больших учениях. Надеюсь, в будущем будем принимать участие в учениях МЧС, с профессионалами, перенимать какой-то опыт».

Перенимать опыт, но уже безопасного поведения на воде следует и орловцам, - говорят инспекторы ГИМС. И напоминают: неосторожность может не только обернуться штрафом, но и трагедией. К счастью, с начала года происшествий на воде в нашем регионе не зарегистрировано.


Юлия Сабельникова
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