четверг 4.02.2021 08:24:36 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

5:27, 4 февраля 2021 года

Утвержден размер денежного поощрения почетным работникам Орловщины

Единовременную выплату в размере 10 000 рублей получат граждане, удостоенные наград регионального правительства в этом году.


Список званий, обладатели которых получат денежное поощрение:

• «Почетный машиностроитель Орловской области»;
• «Почетный работник пищевой индустрии Орловской области»;
• «Почетный работник промышленности Орловской области»;
• «Почетный работник образования Орловской области»;
• «Почетный работник науки и высшей школы Орловской области»;
• «Почетный работник сельского хозяйства Орловской области»;
• «Почетный работник социальной защиты населения Орловской области»;
• «Почетный строитель Орловской области»;
• «Почетный работник муниципальной службы в Орловской области»;
• «Почетный работник культуры Орловской области»;
• «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Орловской области»;
• «Почетный работник средств массовой информации Орловской области»;
• «Почетный энергетик Орловской области»;
• «Почетный эколог Орловской области»;
• «Почетный экономист Орловской области»;
• «Почетный работник государственной службы Орловской области»;
• «Почетный работник здравоохранения Орловской области»;
• «Почетный работник физической культуры и спорта Орловской области»;
• «Почетный работник сферы обслуживания населения Орловской области»;
• «Почетный работник транспорта Орловской области»;
• «Почетный работник торговли Орловской области»;
• «Почетный работник дорожного строительства Орловской области»;
• «Почетный лесник Орловской области».

Кроме выплаты, к званиям прилагается нагрудный знак и удостоверение к полученной награде – сообщает сайт областного правительства.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.