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5:27, 4 февраля 2021 года Утвержден размер денежного поощрения почетным работникам Орловщины Единовременную выплату в размере 10 000 рублей получат граждане, удостоенные наград регионального правительства в этом году.





Список званий, обладатели которых получат денежное поощрение:



• «Почетный машиностроитель Орловской области»;

• «Почетный работник пищевой индустрии Орловской области»;

• «Почетный работник промышленности Орловской области»;

• «Почетный работник образования Орловской области»;

• «Почетный работник науки и высшей школы Орловской области»;

• «Почетный работник сельского хозяйства Орловской области»;

• «Почетный работник социальной защиты населения Орловской области»;

• «Почетный строитель Орловской области»;

• «Почетный работник муниципальной службы в Орловской области»;

• «Почетный работник культуры Орловской области»;

• «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Орловской области»;

• «Почетный работник средств массовой информации Орловской области»;

• «Почетный энергетик Орловской области»;

• «Почетный эколог Орловской области»;

• «Почетный экономист Орловской области»;

• «Почетный работник государственной службы Орловской области»;

• «Почетный работник здравоохранения Орловской области»;

• «Почетный работник физической культуры и спорта Орловской области»;

• «Почетный работник сферы обслуживания населения Орловской области»;

• «Почетный работник транспорта Орловской области»;

• «Почетный работник торговли Орловской области»;

• «Почетный работник дорожного строительства Орловской области»;

• «Почетный лесник Орловской области».



Кроме выплаты, к званиям прилагается нагрудный знак и удостоверение к полученной награде – сообщает сайт областного правительства.



Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Артём Ежаков



