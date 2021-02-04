Главная » Новости



6:30, 4 февраля 2021 года Благоустройство парка в селе Сосновка обошлось почти на 700 тыс. рублей дешевле Освободившуюся сумму все равно решили направить на этот объект.





Согласно проекту, благоустройство парковой зоны в Сосновском сельском поселении позволит создать комфортное место отдыха местным жителям, а также объединит в единую композицию все социально значимые объекты соцсферы. Сейчас здесь завершен первый этап работ.



Общая сметная стоимость объекта – 3,2 миллиона рублей, по итогам торгов удалось снизить цену 695 тысяч. Сэкономленные деньги позволили завезти сюда чернозем и подготовить почву для газона, а также завершить укладку плитки – сообщает сайт областного правительства.



Фото пресс-службы областного правительства





Артём Ежаков



