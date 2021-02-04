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4:32, 4 февраля 2021 года В прошлом году сотне орловцев с ОВЗ помогли найти работу Трудоустроили почти четверть от обратившихся в службу занятости инвалидов.





За помощью в поиске работы в минувшем году в органы трудоустройства обратились 425 людей с инвалидностью, 416 из них были старше 18 лет. За содействием также обратились 4 человека, воспитывающие детей с ОВЗ.



В прошлом году центры занятости оказали 312 инвалидам 361 услугу по профориентации – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



