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7:34, 4 февраля 2021 года

Орловщине выделен многомиллионный транш для оплаты труда медиков

Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.


13,3 миллиона рублей, выделенных из федерального бюджета территориальному фонду обязательного медицинского страхования (ОМС), предназначены на оплату труда новых специалистов учреждений здравоохранения – врачей и среднего медицинского персонала.

Ещё 5,1 миллиона рублей выделены области из государственной казны для выплат врачам, обнаружившим у пациентов онкозаболевания во время плановых профилактических осмотров или при диспансеризации – сообщает сайт регионального правительства.

Средства на эти цели распределены между множеством регионов России.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ: «Сегодня в ситуации с коронавирусом система здравоохранения особенно нуждается в кадрах. Рассчитываем, что к концу года за счёт этих средств и увеличения фондов оплаты труда медицинских организаций число врачей вырастет на 14 тысяч, а среднего медицинского персонала – почти на 26 тысяч человек»



Артём Ежаков
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