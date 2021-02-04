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8:35, 4 февраля 2021 года В Верховском районе продолжится работа по подключению соцобъектов к сети В этом году в рамках национального проекта «Цифровая экономика» здесь проведут интернет в 25 социально-значимых учреждений.





К всемирной паутине подключат 8 школ, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и 5 администраций сельских поселений. В позапрошлом и прошлом году интернет подключили в Русско-Бродской средней общеобразовательной школе, Верховском филиале Ливенского строительного техникума, 2 районных пожарных частях и 4 администрациях сельских поселений.



Проведенная оптоволоконная линия обеспечит скорость интернета не менее чем 10 Мбит/с. Созданные для этого узлы связи помогут подключить сеть в обычные домовладения.



До конца этого года в Орловской области количество подключенных к всемирной паутине социально-значимых объектов должно достигнуть 688 учреждений – сообщает сайт регионального правительства.





Артём Ежаков



