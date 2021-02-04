Главная » Новости



9:38, 4 февраля 2021 года Орловцам напомнили график январских выплат детских пособий Региональное отделение ФСС начислит льготу в период с 4 по 15 февраля.





Особо подчеркивается, что график выплат не привязан ни у кого. Льгота по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет будет перечислена в любой день, начиная с 4 февраля и заканчивая 15 февраля. Все, что нужно знать касательно выплат, – дату, размер перечисления, расчет и т.д. - пользователи могут узнать в «Личном кабинете» на сайте ФСС.



В прошлом году орловцам перевели порядка 712,6 миллиона рублей выплат, связанных с материнством и детством – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



