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8:40, 4 февраля 2021 года

В Орле завершилось Первенство России по стрельбе из лука

Национальные турниры по стрельбе из лука проходят в Орле вторую неделю. Уже определены обладатели наград Чемпионата и Кубка России. За финалами юных спортсменов наблюдала съемочная группа ГТРК «Орел».


Первенство России по стрельбе из лука – это четыре серии по три выстрела. Расстояние до мишеней 18 метров. Из трех сотен спортсменов до финала дошли по четыре лучника.

Среди девушек за золото боролись спортсменки из Москвы и Псковской области. Эти регионы – одни из лидирующих в стрельбе из лука. Чуть точнее в «золотых сериях» оказалась москвичка Алина Черкезова. Серебро досталось Екатерине Корневой из Псковской области. Кстати, спарринг этих спортсменок случился не впервые.

Екатерина Корнева, серебряный призёр Первенства России по стрельбе из лука (2021 г.) (Псковская область): «Я второй раз с ней встречалась за два года. Первый раз было на «Надеждах России» в 2019 году. И я тогда тоже взяла серебро. Но я хотела стрелять на технику, у меня была цель выиграть».

Партнеры по сборной - единственные, кто может подбодрить спортсмена на турнире. Для зрителей есть трансляция в соцсетях. Правда, во время стрельбы должна быть тишина. Атмосфера чем-то напоминает шахматы. Обладатель бронзы Первенства России Григор Никогосян считает, что между этими видами спорта мало общего.

Григор Никогосян, бронзовый призёр Первенства России по стрельбе из лука (2021 г) (г. Москва): «В шахматах нужен аналитический склад ума, в стрельбе - эмоциональная уверенность. Особенно в спаррингах за медали».

После личного турнира - время командных соревнований. Принцип похожий: команда из трех спортсменов стреляет сериями по три выстрела. И вновь за золото боролись девушки из Москвы и Псковской области. Правильная тактика стала залогом успеха столичной команды.

Алина Черкезова, двукратная победительница Первенства России по стрельбе из лука (2021 г) (г. Москва): «Каждому нужно своё личное количество времени. И если у наших сокомандников не получается вписаться в этот определенный момент времени, то мы пытаемся переставить лучников, когда они выходят на стрельбу».

Первенством России программа национальных турниров в Орле не закончилась. Впереди – соревнования для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.


Анастасия Дорохова
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