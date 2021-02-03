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18:42, 3 февраля 2021 года Орловец похмелился прямо в супермаркете Сотрудникам магазина пришлось вызвать вневедомственную охрану.





Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области, инцидент произошел в одном из сетевых супермаркетов Северного района. Экипаж вневедомственной охраны получил сигнал с охраняемого объекта и спустя несколько минут прибыл по указанному адресу.



На месте происшествия силовики увидели гражданина, по внешним признакам и поведению находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Посетитель торгового заведения нарушал общественный порядок, употреблял нецензурные выражения в адрес окружающих. Работники супермаркета уточнили, что некоторое время назад мужчина взял с полки алкогольные напитки, не оплатил их и выпил.



Росгвардейцы пресекли хулиганство и задержали 43-летнего уроженца Орла. Сотрудники ведомства выяснили, что местный житель систематически привлекался к административной ответственности. Стражи порядка напомнили о последствиях подобных правонарушений и передали задержанного полиции.





Орловское Информбюро



