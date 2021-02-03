среда 3.02.2021 22:54:40 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

18:42, 3 февраля 2021 года

Орловец похмелился прямо в супермаркете

Сотрудникам магазина пришлось вызвать вневедомственную охрану.


Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области, инцидент произошел в одном из сетевых супермаркетов Северного района. Экипаж вневедомственной охраны получил сигнал с охраняемого объекта и спустя несколько минут прибыл по указанному адресу.

На месте происшествия силовики увидели гражданина, по внешним признакам и поведению находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Посетитель торгового заведения нарушал общественный порядок, употреблял нецензурные выражения в адрес окружающих. Работники супермаркета уточнили, что некоторое время назад мужчина взял с полки алкогольные напитки, не оплатил их и выпил.

Росгвардейцы пресекли хулиганство и задержали 43-летнего уроженца Орла. Сотрудники ведомства выяснили, что местный житель систематически привлекался к административной ответственности. Стражи порядка напомнили о последствиях подобных правонарушений и передали задержанного полиции.


Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.