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18:54, 3 февраля 2021 года На Орловщине продолжается массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции В регионе привито уже почти 6 000 человек одним компонентом, почти 800 из них завершили вакцинацию. На сегодня в регионе работает уже 22 прививочных пункта. Начали прививаться и в Нарышкинской ЦРБ. С теми, кто начал специфическую профилактику от ковид, встретилась корреспондент ГТРК «Орел» Елена Литинская.





Готовить прививочный пункт в Нарышкинской ЦРБ стали сразу после объявления массовой вакцинация. Очередь из желающих была сформирована заранее. Как только поступила вакцина - начали. Прививают по 10 человек в день. Их записывают на вторую половину дня. Это делается, чтобы разделить потоки пациентов.



Учитель физкультуры Богдановской школы Денис Скобов решил вакцинироваться от коронавируса, чтобы не заразить учащихся и своих коллег. На прививку он пришел не один - привел с собой жену.



Жительница Урицкого района Галина Гурова призналась, что ждет вакцину уже почти год. Говорит, что из-за пандемии ее жизнь остановилась, а ведь она человек активный - любит съездить в Орел, пройтись по магазинам, сходить в кино.



Всего в Нарышкинскую ЦРБ поступило уже 200 доз вакцины «Спутник V». Для тех, кто уже записался, должно хватить с лихвой.



Для проведения вакцинации была закуплена специальная аппаратура. Из «Орелфармации» вакцина доставляется в специальной сумке-холодильнике и потом хранится в морозильной камере при низкой температуре.



После прививки каждому пациенту выдается памятка о том, с какими осложнениями они могут столкнуться.



Михаил Казначеев, главный врач Нарышкинской ЦРБ: «Здесь может быть повышение температуры, легкое познабливание, легкие признаки ОРВИ. Симптомы пройдут в течение двух - максимум трех суток».

Запись на прививку - уже на две недели вперед. Кроме ЦРБ, вакцинация от ковид проходит также в психоневрологическом диспансере и других медицинских учреждениях Урицкого района.





Елена Литинская



