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19:25, 3 февраля 2021 года

Под Орлом военный в отставке создал снежный городок

Двор Виктора Пантелеева стал местом жительства сказочных существ. Персонажи мультфильмов весело машут прохожим и проезжающим мимо. Для их создания автору понадобилось совсем немного: мокрый снег, совок, метелка и акриловые краски. С мастером по лепке снежных фигур, познакомилась корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер. Появятся снежные фигуры и на центральной площади Орла. Но их уже соорудят профессионалы.


Виктор Пантелеев, живущий в деревне Лесная Орловского района, создает снежные фигуры. Рядом с его домом появилось целая сказочная страна. Там есть и бык, и тигр, и кошка, и золотая рыбка. А еще Баба Яга, Крокодил Гена и Чебурашка, друзья-снеговики и тот самый волк из мультфильма «Жил-был Пёс».

Виктор Пантелеев, житель д. Лесная: «Люди приезжают. Проезжают мимо и очень часто здесь останавливаются, фотографируют, показывают, что классно всё. И дети приходят, как в детский городок».

Автор снежного детского городка - военный в отставке. Художественного образования нет, но есть упорство и желание творить. К тому же для работы нужны самые простые инструменты: совок, метелка и акриловые краски. Еще важна погода - снег должен быть мокрый, чтобы фигура держалась без дополнительного каркаса.

Весной снежные сказочные существа растают. Но во дворе у Виктора Пантелеева уже лежат заготовки бревен. Он решил освоить технику резьбы по дереву.

Зоя Болотова, жительница д. Лесная: «Этот позитив сейчас нам очень нужен. И все люди улыбаются, говорят: «Вот молодец!». Даже снег предлагали нам со своих дворов привозить».

Привезли снег и на главную площадь Орла. Уже прорисовываются очертания снежного замка. Здесь над фигурами колдуют профессионалы. Три богатыря и Соловей-разбойник наблюдают за тем, как дети катаются с горки. Цвет скульптур решено оставить природным. Полностью в готовом виде первая ледяная экспозиция в Орле предстанет 4 февраля.


Анна Вайсергисер
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