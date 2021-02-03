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21:20, 3 февраля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Запись - на две недели вперед. На днях стартовала вакцинация от коронавируса в Нарышкинской ЦРБ.



- В Ливнах монтируют оборудование для ветеринарной ПЦР-лаборатории.



- Под Орлом военный в отставке создал снежный городок.



- Ледовый вопрос: почему вопреки запретам МЧС на Оке зимой многолюдно?



- Настреляли на золото. Сегодня в Орле завершились два всероссийских турнира лучников.



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