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20:37, 3 февраля 2021 года Создание приюта в Орле полностью не решит проблему с бездомными животными Об этом заявил сегодня во время прямого эфира в социальных сетях губернатор Андрей Клычков.





Губернатор не видит смысла в существующем принципе отлова собак, когда стерилизованное животное возвращается на прежнее место на улице. По словам главы региона, приют в любом случае будет построен в этом году, но учитывая то, что хозяева постоянно выбрасывают четвероногих на улицу, получается замкнутый круг. Клычков упомянул, что для того, чтобы эта ситуация оставалась стабильной, каждый год нужно ловить порядка 1 тысячи бездомных собак.





Артём Ежаков



