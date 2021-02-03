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20:59, 3 февраля 2021 года Клычков объяснил повышение стоимости капремонта и уменьшение прожиточного минимума Глава Орловской области отвечал сегодня на вопросы жителей в социальных сетях.





Увеличение цены на капитальный ремонт было продиктовано требованием законодательства об индексации на 4%. Губернатор особо подчеркнул, что в период с 2015 по 2021 год выплата за капремонт не увеличивалась. Новый прирост составил 26 копеек и теперь составляет 6 рублей 86 копеек за квадратный метр.



Уменьшение размера прожиточного минимума губернатор объяснил новой методикой расчета. До конца минувшего года эта величина рассчитывалась ежеквартально на основе данных Росстата, посвященных стоимости основного продуктового набора. Размер прожиточного минимума определяет размер льгот для малоимущих граждан. С 1 января порядок изменился – теперь величина рассчитывается на основе второго квартала прошлого года и фиксируется на весь год. Выход методики, позволяющей рассчитать прожиточный минимум, ожидается в этом году. Заканчивая тему, Клычков подчеркнул, что минимум в регионе не снизился, а увеличился.





Артём Ежаков



