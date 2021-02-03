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21:04, 3 февраля 2021 года
В Орел прибыла очередная партия «Спутника V»Об этом заявил сегодня глава региона Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.
По словам губернатора, сегодня в регион прибыла партия из 5 040 доз вакцины против COVID-19. Таким образом, область получила уже 26 819 доз «Спутника V».
Привито уже порядка 5 600 орловцев, сколько из них получили два компонента препарата, Клычков не уточнил. Как отметил губернатор, самой тяжелой реакцией на укол стала трехдневная повышенная температура тела у одного из пациентов. Как правило, такая реакция наблюдается в течение дня укола.
Артём Ежаков