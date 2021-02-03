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21:22, 3 февраля 2021 года Клычкову пожаловались на работу лифтов по двум адресам Губернатору Орловской области снова задали этот вопрос во время прямого эфира в социальных сетях.





В частности, речь шла о неработающих лифтах в домах на улицах Фомина и Достоевского. Судя по сообщению комментатора, опубликованному в чате трансляции, по первому адресу лифты были отключены 12 октября прошлого года, к январю их починили, и эти работы оценивала комиссия, однако подъемные кабины до сих пор не запущены в эксплуатацию. Глава региона переадресовал вопрос и.о. главы регионального департамента строительства, ТЭК, ЖЭК, транспорта и дорожного хозяйства Алексею Субботину.

«Алексей Сергеевич, вот улица Фомина, в прошлый понедельник люди спрашивали, я вам нелицеприятное написал – про ожидание людьми чуда, но, видимо, его не произошло, если они пишут опять», – прокомментировал очередное обращение Клычков.





Артём Ежаков



