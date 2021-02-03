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21:30, 3 февраля 2021 года В Орловской области нет полностью закрытых на карантин школ или детских садов Об этом сообщил сегодня губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.





Согласно озвученной статистике, в 169 дошкольных образовательных учреждениях региона закрыты на карантин четыре группы в четырех детских садах. Общая численность в них составляет 71 человек.



В 358 школах области по ОРВИ и гриппу на карантине находятся семь классов из трех школ. По коронавирусу изолированы 15 классов в 14-ти школах.



В стационарах от COVID-19 лечатся четыре ребенка, ещё 110 – под амбулаторным наблюдением.





Артём Ежаков



