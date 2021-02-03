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21:42, 3 февраля 2021 года Клычков назвал причины снижения заболеваемости COVID-19 в регионе Губернатор Орловской области провел сегодня традиционный прямой эфир в социальных сетях.





Уменьшение суточного прироста больных коронавирусом в регионе Клычков объяснил вырабатыванием коллективного иммунитета – в области переболело уже более 27 тысяч человек. К дополнительным причинам глава области отнес изменчивость вируса, «автоматическое» соблюдение людьми противоэпидемиологических мер и прививочную кампанию.





Артём Ежаков



