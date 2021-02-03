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21:55, 3 февраля 2021 года Губернатор Клычков ответил на претензии о поставках инсулина в районы Глава Орловской области во время прямого эфира в социальных сетях отчитался о начавшейся транспортировке гормона.





Во время нескольких последних эфиров губернатора люди жаловались на перебои с поставкой инсулина. Глава региона обещал разобраться с этим вопросом.

Андрей Клычков, глава Орловской области: «Инсулин сегодня развели по Орлу, Ливенскому, Мценскому, Должанскому, Змиевскому, Покровскому и Малоархангельскому районам. Завтра повезем в остальные районы. С понедельника этот вопрос часто звучал, мы его отработали».





Артём Ежаков



