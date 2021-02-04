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10:00, 4 февраля 2021 года В ДТП в Ливнах пострадала четырехлетняя девочка Инцидент произошел накануне, 3 февраля, в 17:50.





На улице Дружбы Народов друг в друга врезались встречные «Тойота» и «Лада». По предварительным данным, столкновение произошло при повороте иномарки налево. В отечественной легковушке пострадала четырехлетняя девочка, после осмотра в местной ЦРБ госпитализировать маленькую пациентку не пришлось.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы – сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.



Фото пресс-службы регионального УГИБДД





Артём Ежаков



