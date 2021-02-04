Исполнилось 100 дней с момента вступления Юрия Парахина в должность мэра Орла

Съемочная группа ГТРК «Орел» провела день с главой города и посмотрела, как он работает.

Встреча началась в 5:30 утра с посещения трамвайно-троллейбусного предприятия. Выход на линию автобуса, обслуживающего маршрута № 15, сопровождался мэром Юрием Парахиным и руководителем ТТП Андреем Митиным. Пассажиры воспользовались возможностью высказать свое мнение о работе транспорта.

Затем Юрий Парахин побывал на «Спецавтобазе». Там прошел смотр новой уборочной техники. Проконтролировал мэр и выход на линию машин, расчищающих снег, а также побеседовал с рабочими предприятия.

Следом состоялся визит на площадку в 909-м квартале, где строится детский сад. Побывал глава города и в двух образовательных учреждениях - там прошла проверка качества школьной еды.

Как выглядит сейчас Красный мост, и почему там появится не одна, а две переправы? Когда в Орле появится новое транспортное приложение, и как разгрузят микрорайон «Зареченский»? Обо всем этом и многом другом - в большом интервью Юрия Парахина, которое выйдет сегодня в вечерних блоках регионального вещания на телеканале «Россия 24».